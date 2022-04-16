/В России/

Депутат Госдумы Иван Демченко: Санкции против нашего государства - не препятствие, а стимул к стремительному развитию...

В связи с проводимой на Украине спецоперации введенные западными «партнерами» санкции отразились на деятельности многих отраслей России.

Больше всего пострадала авиация. Предприятия оборонно-промышленного комплекса будут выходить на гражданские рынки и импортные компоненты самолетов в ближайшее время заменят российскими.

Как сообщил депутат Иван Демченко, Правительство и Дума  рассматривают возможность увеличить серийное производство пассажирских самолётов Ил-96 и Ту-214.  К 2024 году авиакомпании получат шесть самолетов МС-21 с российскими двигателями. Sukhoi Superjet-100 также будет полностью российским.

- Для многих отраслей отечественного производства санкции стали новым вызовом. Задача наших ученых и авиаконструкторов - не только преодолеть трудности, связанные с обеспечением комплектующими и деталями, но и выйти на новый уровень производства российской техники, - отметил депутат.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: Санкции против нашего государства - не препятствие, а стимул к стремительному развитию...

Депутаты Госдумы от Краснодарского края предложили отнести здравницы к субъектам малого и среднего предпринимательства

Депутат Госдумы Иван Демченко: Образовательным учреждениям должно уделяться особое внимание...

15 апреля депутат Госдумы Иван Демченко провел свой рабочий день в городе-курорте Анапа

Депутат Госдумы Иван Демченко: Каждое обращение - сигнал для работы местных властей...