Спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко встретился с жителями Анапы

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Государственной Думы Иван Демченко провели совместный прием граждан.

Анапчане задавали вопросы, которые касались обустройства дополнительной полосы на участке автодороги Крымск – Джигинка, изменения вида разрешенного использования земельного участка в Анапе и ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд. Также интересовала разработка краевого правового акта, дающего право медработникам приватизировать служебное жилье.

Руководитель организации инвалидов Афганистана просил установить в краевом законодательстве дополнительные меры поддержки для инвалидов правоохранительных органов и МЧС.

Реконструкция участка автодороги Крымск – Джигинка возможна только после завершения уже строящихся объектов.

Председатель ЗСК поручил профильному комитету краевого парламента рассмотреть указанный вопрос на заседании с Краснодаравтодором и министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

По земельными правоотношениям заявителям также были даны необходимые разъяснения.

Замглавы Анапы Руслан Юнаев пояснил, что собственники жилищного фонда вправе его приватизировать. Поэтому нормативный правовой акт на краевом уровне не требуется.

Юрий Бурлачко поручил председателям комитетов ЗСК по здравоохранению и по имущественным и земельным отношениям разъяснить муниципалитету возможность приватизации служебного жилого фонда.

Иван Демченко на приеме пообещал посодействовать в получении мер господдержки инвалидам правоохранительных органов и МЧС.

Все обозначенные проблемы депуты взяли на контроль. Муниципалитету помогут в их решении.

Юрий Бурлачко и Иван Демченко также пообщались с активом городского СМД, занявшего второе место в краевом конкурсе на звание лучшего Совета молодых депутатов. За это парламентарии получили 4 миллиона рублей. Их планируют направить на создание спортобъектов. Также молодые депутаты рассказали старшим коллегам о своей деятельности, планах на будущее, сообщает пресс-служба ЗСК.

Источник: https://kubantv.ru/obshhestvo/spiker-parlamenta-kubani-yurii-burlacko-vstretilsya-s-zitelyami-anapy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D