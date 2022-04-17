Депутат Госдумы Иван Демченко: Органы местного самоуправления - первое звено, которому доверено создавать условия для жизни людей...

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14 апреля Иван Демченко провел рабочий день в рамках региональной недели в Крымском районе.

Первая встреча с главой Крымского района. Сергей Лесь подчеркнул важность оперативного взаимодействия. Все решения, принятые совместно, уже реализуются.

В первую очередь, это строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов. В г. Крымске идет строительство Центра единоборств на ул. Привокзальной.

Проводится капитальный ремонт зданий под детские сады: в г. Крымске на 150 мест на ул. Свердлова, в х. Адагум и х. Фадеево с ясельными группами.

Ведется согласование проектов школы на 400 мест в ст. Варениковской и детского сада на 320 мест в микрорайоне «Надежда».

В с. Экономическом идет строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки.

Также в районе в этом году запланировано отремонтировать порядка 15 км трасс в городе Крымске и поселениях.