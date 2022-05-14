Инспекторами Управления с начала  года сертифицировано более 1 935 тыс. тонн кубанского зерна и продуктов его переработки

/В России/

В целях недопущения распространения карантинных объектов по территории Российской Федерации, специалисты Управления осуществляют постоянный контроль за подкарантинной продукцией вывозимой из карантинной фитосанитарной зоны, так с начала 2022 года Управлением на территории Краснодарского края выдано 64 311 карантинных сертификатов и проконтролировано более 1935 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что на 200 тыс. тн. больше аналогичного периода 2021 года.

Обращаем внимание,что за вывоз подкарантинной продукции без карантинных сертификатов, в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность.

Южное межрегиональное управления Россельхознадзора в очередной раз напоминает о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны засорение карантинным объектом осуществляется на основании карантинного сертификата. При этом перевозка подкарантинной продукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера карантинного сертификата.