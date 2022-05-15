Транспортников не оставят без помощи

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Росавиация пока продлила режим закрытого неба для аэропортов юга России, в том числе Анапы, Геленджика и Краснодара. Однако это не значит, что транспортники будут оставлены наедине со своими проблемами во время простоя.

Правительство РФ приняло решение оказать меры поддержки воздушным гаваням, попавшим под ограничения.

С 16 мая уже начнется прием заявок на получение субсидий. Всего планируется выделить 1,5 млрд рублей.

Как рассказал депутат Госдумы Иван Демченко, такая мера в очередной раз подтверждает курс властей на защиту отраслей от внешнего давления. Эти средства должны позволить покрыть часть возможных убытков и значительно помочь в поддержке служб аэропорта, сохранить рабочие места.

«Самое главное сейчас поддержать всех, кто так или иначе пострадал в результате введенных ограничений, от действий недружественных государств. Аэропорты пока, увы, не могут вести свою обычную деятельность, поэтому им тоже необходимы субсидии, как это было ранее в других секторах экономики. Дополнительно сейчас делается все, чтобы можно было возобновить авиасообщение на юге России», – рассказал депутат Госдумы Иван Демченко.