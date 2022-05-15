Виктор Чернявский: В Коржевский приезжаю с особым настроение…

/В России/

В хуторе Коржевском встречи с земляками всегда проходят с особенным настроем. Доверительность, откровенность, переживание, гордость за свою малую родину чувствуются и в выступлениях, и в вопросах, которые люди задают на встречах.

Так было и в этот раз. Приехал с отчетом, но получился хороший диалог. Кроме рассказа о законодательной деятельности, делах парламента Кубани обсудили вопросы поддержки инициатив жителей, выполнение наказов.

При поддержке краевого финансирования уже идут работы по ремонту кровли ДК. Выделены средства на оборудование для школьной библиотеки и устройство ограждения школы. Не забыт и детский сад.

Глава поселения Людмила Николаевна Трегубова с удовольствием проводит по новой дорожке(именно так, не тротуар), которая украсила местный парк. И тот засиял новой красотой. Современная плитка, лавочки, архитектурные формы - все сделано с любовью.

Следующая задумка - велодорожка. Движение через х?тор интенсивное, детям нужно пространство.

Женское лицо у команды руководитей. И глава, и рукодители школы и сада - представительницы прекрасной половины человечества. Вместе с казачеством, вместе с батюшкой о.Романом они сплотили жителей, и все у них получается. Они даже во Всероссийском конкурсе поселений призы брали.

Дружной, работящей, болеющей за дело команде хочется помогать.

Обсудили с активом и проблемы. Вместе их порешаем!

В. Чернявский