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Виктор Чернявский: В Коржевский приезжаю с особым настроение…

В хуторе Коржевском встречи с земляками всегда проходят с особенным настроем. Доверительность, откровенность, переживание, гордость за свою малую родину чувствуются и в выступлениях, и в вопросах, которые люди задают на встречах. 

Так было и в этот раз. Приехал с отчетом, но получился хороший диалог. Кроме рассказа о законодательной деятельности, делах парламента Кубани обсудили вопросы поддержки инициатив жителей, выполнение  наказов.  
При поддержке краевого финансирования уже идут  работы по ремонту кровли ДК. Выделены средства на оборудование для школьной библиотеки и устройство ограждения школы. Не забыт и детский сад. 
Глава поселения Людмила Николаевна Трегубова с удовольствием проводит по новой дорожке(именно так, не тротуар), которая украсила местный парк. И тот засиял новой красотой. Современная плитка, лавочки, архитектурные формы - все сделано с любовью.
Следующая задумка - велодорожка. Движение через х?тор интенсивное, детям нужно пространство.
Женское лицо у команды руководитей. И глава, и рукодители школы и сада - представительницы прекрасной половины человечества.  Вместе с казачеством, вместе с батюшкой о.Романом они сплотили жителей, и все у них получается. Они даже во Всероссийском конкурсе поселений призы брали.
Дружной, работящей, болеющей за дело команде хочется помогать. 
Обсудили с активом и проблемы. Вместе их порешаем!
В. Чернявский
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Категория: Новости / В России

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