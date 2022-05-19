ФСБ информирует...

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям Краснодарского края о введённых ограничениях на выход судов (в том числе маломерных) в акваторию Азовского моря.

В соответствии с прибрежными предупреждениями (ПРИП) №№ 115 и 175, опубликованных в Бюллетене навигационных предупреждений Министерства обороны Российской Федерации, в Азовском море севернее параллели 45°40 С.Ш. с 17 марта 2022 года действует запрет плавания всех судов и кораблей, а с 30 апреля 2022 года – дополнительно всех маломерных судов, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные лодки и плавсредства для занятий спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги).

Пограничное управление обращает внимание на неукоснительное соблюдение установленных ограничений, направленных на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.