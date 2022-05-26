Рельсы, причалы и цинк: саратовские проекты кубанского металлурга Ивана Демченко подорожали до 60 млрд

/В России/

Скупивший некогда балаковский завод «Северстали» холдинг «Новосталь-М» Ивана Демченко в 2023-2025 годах должен завершить в Саратовской области 4 масштабных инвестпроекта.

Часть из них аффилированное депутату Госдумы от Краснодарского края предприятие заявляло еще в 2020 году. Теперь выяснилось, что они существенно подорожали — до общей суммы 60 млрд рублей.

О проектах «Новосталь-М», точнее его компании АО «Металлургический завод Балаково», напомнили сегодня, 26 мая, на заседании правительства Саратовской области. Самый крупный и продолжительный инвестпроект, это строительство на базе металлургического завода комплекса рельсобалочного стана мощностью 1,2 млн тонн продукции в год. Объем вложений в производство — 52 млрд рублей. Запущен комплекс должен быть в 2025 году.

О своих планах по запуску производства 100-метровых рельсов Демченко заявил еще в 2020 году. Разговор об инвестициях зашел в июне 2021-го, тогда проект оценивался в 45 млрд рублей. Выходит, что менее чем за год он подорожал сразу на 7 млрд, хотя планируемые объемы производства и сроки реализации не изменились. Пока подобные рельсы выпускают только Evraz и «Мечел», причем спрос на продукцию очень велик, заказчики вынуждены стоять в очереди. Оборудование для нового производства планировалось закупить в Италии.

Стоит заметить, что на сегодняшнем заседании правительства был коротко упомянут некий инвестор, у которого из-за санкций зависли в неизвестности деньги, перечисленные на зарубежный счет за поставку итальянского оборудования. Имя инвестора при этом не называлось, по словам главы минэконома Андрея Разборова, проблему удалось решить в течение двух месяцев.

В 2020 году балаковским заводом был анонсирован и инвестпроект по переработке цинкосодержащего сырья и производства оксида цинка. Получать его планируется из продуктов газоочистки, для чего построят новое производство рядом с действующим заводом — источником сырья. Цинковый проект оценивался в 2,5 млрд рублей, теперь же, как выяснилось на правительственном заседании, он подорожал до 4,2 млрд.

Для производства создано отдельное юрлицо, ООО «Экоцинк». Предприятие с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрировано буквально только что, 2 марта 2022 года в селе Быков Отрог Балаковского района. Учредителями его выступают АО «Металлургический завод Балаково» и ООО «Новосталь-М».

Переработка цинка должна быть запущена в 2024 году. В том же году планируется возвести и причал в балаковском порту. Его строит ООО «Грузовой причал Балаково», 100% дочерняя структура металлургического завода, созданная в феврале 2021 года с уставным капиталом 21 млн рублей. Вложения в этот проект сейчас оцениваются в 1,8 млрд рублей. Подробности его пока не озвучивались.

Раньше всех должен быть реализован инвестпроект металлургического завода по строительству кислородной станции, ее введут в строй уже в 2023 году. Вложения оцениваются в 2 млрд рублей.

Холдинг «Новосталь-М» выкупил балаковский завод «Северстали» в 2019 году. Новыми собственниками стала семья депутата Госдумы РФ Ивана Демченко. Единственный бенефициар ООО «Новосталь-М» — Иван Демченко-младший, сын парламентария. Правда, руководить «Новосталь-М» он с марта этого года перестал, новым гендиректором является Андрей Круглов.

Балаковский завод приобретался вместе с 14 млрд рублей долгосрочных обязательств, но при новом собственнике предприятие резко пошло в гору. В 2020 году выручка его увеличилась с 28,1 млрд до 35,2 млрд рублей, а по итогам 2021 года достигла 59,5 млрд рублей при 10,3 млрд чистой прибыли. «Металлургический завод Балаково» рассматривается сейчас как основной инвестор в проекте по восстановлению балаковского аэропорта, предприятие пообещало вложить в него 2,5 млрд рублей. Но с 2021 года вопрос этот больше не поднимался.

Также в прошлом году рассматривался вопрос о вхождении «Металлургического завода Балаково» в число резидентов новой саратовской ОЭЗ «Алмаз». Этот статус дает значительные налоговые льготы, а металлурги жаловались на высокие экспортные пошлины на фоне бурного роста цен на металл.

В этом году Демченко-младший участвовал во встрече предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказывал об экологичном производстве стали из металлолома, планах на выпуск рельсов и жаловался на проблемы с кадрами — процедура привлечения иностранных специалистов в условиях пандемии затягивалась на месяцы.

Источник: https://www.business-vector.info/relsy-prichaly-i-cink-142771/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D