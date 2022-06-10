Нужен худсовет: филолог оценил идею запрета рекламы на иностранных языках

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В Госдуме обсуждают идею запретить наружную рекламу на иностранных языках, рассказал спикер Вячеслав Володин. Эту идею оценил в интервью филолог, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Карасик.

В Государственной думе проходит обсуждение запрета размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В интервью радио Sputnik доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Карасик выразил мнение, что обилие рекламы на иностранных языках на улицах российских городов выглядит смешно.

"Избыточное количество надписей на иностранных языках, конечно, выглядит неуместно и смешно. Если говорить про Москву, то это город международный и тут много надписей на разных языках, но нет чувства меры. Если у нас висит слишком много надписей на иностранных языках, будет складываться впечатление, что мы работаем только на экспорт", – сказал Владимир Карасик.

Профессор считает, что полный запрет надписей на иностранных языках не нужен, но определенное чувство меры в этом вопросе не помешало бы.

"Я считаю, что в плане надписей на иностранных языках должно быть чувство меры. Как в художественном мире бывают худсоветы, в которые входят специалисты, так и тут должно быть нечто подобное. Люди должны иметь возможность сказать в каких моментах иностранные надписи избыточные, а где их можно оставить. Так или иначе, но наружной рекламы с иностранными надписями не должно быть доминирующее большинство", – заключил Владимир Карасик в интервью.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»