Иван Демченко: Курс, взятый Президентом, направлен, прежде всего, на поддержку россиян, модернизацию экономики, укрепление обороноспособности страны...

/В России/

Депутат Госдумы России Иван Демченко поздравил своих земляков с главным государственным праздником Российской Федерации.

«Наше Отечество - государство с тысячелетней историей и традициями, большой территорией и уникальными природными богатствами. Но самое главное достояние России - люди, объединенные единством в разнообразии культур и национальностей.

В День нашей страны каждый из нас чувствует величие Российского государства, его мощь и силу, которые помогали выстоять и преодолеть любые трудности.

Сегодня наше Отечество нуждается в поддержке своего народа. Мы противостоим современным вызовам и давлению со стороны стран Запада.

Уверен, крепость духа, сплоченность и уверенный взгляд в будущее граждан России как и прежде будут залогом будущих великих побед.

Для нас, россиян, важно быть сплоченным и единым народом. Курс, взятый Президентом, направлен, прежде всего, на поддержку россиян, модернизацию экономики, укрепление обороноспособности страны. И в этом Владимира Путина поддерживают все те, кто видит Россию могущественным государством.

В наш общий праздник от всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Ваш депутат Госдумы Иван Демченко»