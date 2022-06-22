Татьяна Поп: В 1945 году мы победили, но нацизм остался жить...

/В России/

Председатель Международного общественного движения ВНУКИ Татьяна Поп сделала заявление:

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы в память о наших героях, погибших в сражении за нашу родную землю и за наше существование в прямом смысле слова. Стояла бы я здесь, если бы ход истории повернулся иначе?...

Ровно 81 год назад, ранним утром, страну вероломно атаковала нацистская Германия, заключившая с нами пакт о ненападении, который обязывал обе стороны не начинать военные действия.

Грош цена этим евродоговоренностям – так было раньше, так происходит и сейчас, когда отбираютчужую собственность, блокировуют счета и даже не пускают русских в определенные места. Все их слова о неприкосновенности частной собственности, о терпимости и толерантности, о правах человека – пустой звук, как и та самая подпись Гитлера под договором о нападении. Нельзя забывать, с кем мы имеем дело, с какими людьми живем на одном континенте. Хорошо, что наш президент помнит уроки истории и ему хватает смелости принимать жесткие, но правильные решения, работая на опережение.

Мы – внуки победителей, но все ли помнят, какой ценой далась наша свобода? Трагедия затронула практически каждую семью, 27 миллионов человек погибли в бою, замучены в плену, погибли от голода и непосильного труда или просто уничтожены в концлагерях. Сколько загубленных судеб, нерожденных детей… Некоторые историки утверждают, что погибших было еще больше – до 40 миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это почти треть населения нынешней России, самой большой страны на планете. И теперь представьте, если каждого третьего вдруг не станет…

Со временем любая правда вскрывается - недавно ФСБ рассекретило новую порцию архивов о зверствах нацистов в Крыму, сейчас на полуострове идет суд по делу о геноциде советского народа в те страшные годы. Немецко-румынские нацисты не стеснялись применять самые изощренные методы уничтожения - расстрел, сожжение или закапывание заживо, замуровывание в катакомбах, затопление в море в баржах, удушение в газокамерах. Эти садисты замучили и убили в Крыму около 87 тыс мирных граждан и свыше 47 тыс военнопленных. И повторяю - это только в одном лишь Крыму!

Нацисты сгоняли советских людей в немецкое рабство – в этих рассекреченных архивах указано, что 85 тыс крымчанбыли согнаны в концлагеря. Кстати, те самые корпорации, которые недавно гордо заявили о своем уходе из России, беззастенчиво использовали рабский труд заключенных концлагерей и прислуживали Третьему рейху – это немецкие компании Форд, Volkswagen, BMW и Siemens. И это не секретная информация – сами компании давно признались, что использовали подневольный труд десятков тысяч военнопленных и заключенных концлагерей, и даже указали количество использованных рабов.

Хотели бы крымчане вновь оказаться под гнетом нацистов в лице нынешнего киевского режима и пережить то, что восемь лет переживали жители Донбасса? Лично мне этот ответ очевиден.

Да, в 1945 году мы победили, но нацизм остался жить – в крови предков нацистов и коллаборантов, и он вновь расцвел на территории Украины. Если кто-то до сих пор думает, что нацизма там нет, посмотрите на символику, которой разукрашивают себя бойцы «Азова» и других батальонов украинской армии – свастики и орел, молнии SS и определенные руны, характерные для нацистского оккультизма… Этих доказательств – масса, просто не всем хочется в это верить. Проще закрыть на это глаза, как закрывает глаза почти вся Европа.

Но русский медведь проснулся и он не боится смотреть этой правде в лицо и вновь сразиться за право русского мира на свое существование."