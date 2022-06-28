Патриарх освятил в Геленджике новый кафедральный собор

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения нового кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике.

На церемонии освящения в соборе присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко, депутаты Госдумы РФ, строители и горожане.

В дар Андреевскому собору Патриарх Кирилл передал икону преподобного Герасима Болдинского с частицей мощей святого. Затем прошло вручение церковных наград. Ордена преподобного Андрея Иконописца I степени был удостоен Вениамин Кондратьев.

Среди награжденных различными наградами Русской Православной Церкви также депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко, депутат ЗСК Роберт Паранянц, глава Геленджика Алексей Богодистов.

Комментируя освящение Патриархом нового Андреевского кафедрального собора, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что оно символично совпало с праздником всех святых в земле Русской просиявших.

«Одним из небесных покровителей земли Русской, русского моря, военного флота и моряков как раз и является апостол Андрей Первозванный. Орден его имени был и сейчас является высшей государственной наградой страны. Имя апостола также тесно связано и с историей нашего региона, с Геленджиком и прибрежной зоной. По преданию именно здесь, на этих берегах ученик Христов нёс свое миссионерское служение. И сегодня он продолжает незримо, для человеческого глаза, защищать и оберегать город-курорт», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель Законодательного Собрания также выразил надежду, что святые стены кафедрального собора будут способствовать росту нравственных начал в сердцах нынешних и будущих поколений.

«Уверен, что в недалеком будущем эта территория апостола Андрея станет одним из главных символов города, его духовным центром, а Храм – местом встречи с Богом», – резюмировал Юрий Бурлачко.

Источник: https://yasnonews.ru/news/religiya/72861_patriarkh_osvyatil_v_gelendzhike_novyy_kafedralnyy_sobor/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D