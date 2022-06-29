За три года число вакансий с требованием высшего образования в ЮФО снизилось на 2%, в России – на 3%

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Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, изменились требования работодателей РФ к уровню высшего образования соискателей за последние три года.

Оказалось, что в целом по стране доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года снизилась на 3 пункта: с 14% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года. В Южном федеральном округе цифры составили 12% и 10% соответственно. Сильнее всего доля предложений о работе, в которых необходимо наличие высшего образования, упала в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), выросла – в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Чаще всего вакансии с требованием высшего образования сегодня можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%). В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко: в начале 2019 года – лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – 1,1%. Причем наименее востребованным у работодателей является бакалавриат – на него сегодня приходится 0,3% вакансий, тогда как на магистратуру и специалитет – по 0,5% (важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования).

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2021 г. составило свыше 933 тысяч ежемесячно. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

Алёна Манохина, Руководитель PR-службы HeadHunter Юг и направления работы с вузами Краснодарский край, Ростовская область