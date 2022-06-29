Сколько продлится дефляция в России? Аналитик дал прогноз

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В России впервые может быть зафиксирована дефляция по итогам июня, пишут СМИ. В интервью ситуацию прокомментировал генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Аналитики банков и финансовых компаний впервые в истории современной России спрогнозировали дефляцию по итогам июня, пишут "Известия". Стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5 процента. Ранее цены на товары и услуги снижались только в июле и августе.

В интервью радио Sputnik генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков объяснил, почему для России в летний период и в начале осени характерна дефляция.

"Традиционно июль, август, сентябрь – дефляционные месяцы в России, когда инфляция либо опускается до нуля, либо начинает снижаться. В первую очередь дефляция вызвана снижением цен на продукты питания, которые начинают созревать на юге России, а потом и в центральной части. Собственный урожай стоит значительно дешевле, чем импортная продукция, это приводит к снижению цен. Поэтому несколько месяцев у нас традиционно наблюдается дефляция, примерно до середины-конца сентября. Не думаю, что этот год станет исключением", – сказал он.

То, что этот процесс выпал на июнь, – не более, чем случайность, уверен аналитик.

"Если бы дефляция не произошла в июне, это бы произошло в июле. В конце мая – начале июня уже серьезно подешевели фрукты и овощи: почти на 30 процентов огурцы и помидоры, на 10-15 процентов морковь, свекла. Для потребителей это плюс, потому что граждане могут сэкономить и потратить на необходимые продукты питания меньше средств", – заключил Иван Федяков.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»