/В России/
Награда нашла героя!
Заместитель главы администрации Новороссийска Татьяна Воронина в соцсетях сообщила о своём награждении 29 июня.
Мероприятие прошло в кабинете администрации города-героя, но на официальном сайте властей такой новости не появилось.
Какая награда? За какие заслуги? Тайна покрытая мраком…
Одни эксперты считают, что новый глава Новороссийска оценил высокий профессионализм чиновницы. И это стало причиной подписания наградных документов.
Другие предполагают, что это откупные перед увольнением.
А Вы как думаете?.. Покупаем попкорн.