/В России/

Награда нашла героя!

Заместитель главы администрации Новороссийска Татьяна Воронина в соцсетях сообщила о своём награждении 29 июня.

Мероприятие прошло в кабинете администрации города-героя, но на официальном сайте властей такой новости не появилось.

Какая награда? За какие заслуги? Тайна покрытая мраком…

Одни эксперты считают, что новый глава Новороссийска оценил высокий профессионализм чиновницы. И это стало причиной подписания наградных документов.

Другие предполагают, что это откупные перед увольнением.

А Вы как думаете?.. Покупаем попкорн.

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Категория: Новости / В России

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