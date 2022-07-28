Депутат Госдумы Иван Демченко: полезный опыт муниципалитетов важно реализовывать во всем регионе...

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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Темрюкское городское поселение вошло в тройку лидеров в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Депутат Государственной Думы Иван Демченко подчеркнул, что в 2021 году в Темрюке освоена рекордная сумма денежных средств Федерального бюджета, полученная городом за победы в двух Всероссийских конкурсах.

? Возможность принять участие в федеральных проектах есть у всех населенных пунктов, но заявить свою территорию и болеть за победу под силу сплоченной команде единомышленников. Сегодня у жителей Темрюкского района благодаря средствам двух грантов, а это 145 миллионов рублей, благоустроен парк имени Пушкина. Для других муниципалитетов - это полезный опыт продвижения и развития, - прокомментировал Иван Иванович.

Проект по благоустройству парка имени Пушкина в Темрюке признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

#командаДемченко #ГосДума