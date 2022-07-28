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Депутат Госдумы Иван Демченко: несмотря на задолженность гражданин имеет право на получение необходимого минимума

Депутат Государственной Думы Иван Демченко стал инициатором внесения изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

В ходе приемов граждан в муниципалитетах вопрос о соблюдении прав граждан, имеющих обязательства по исполнительному производству, поднимался неоднократно. Вопрос - в сохранении права на прожиточный минимум. 

Как сообщил Иван Иванович, проблема проанализирована группой депутатов и принято решение инициировать закрепление на законодательном уровне право гражданина направить заявление о сохранении ему суммы прожиточного минимума, даже если деньги удерживают не через банк, а через другую организацию, например, работодателя или Пенсионный фонд.

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Категория: Новости / В России

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