В День Крещения Руси Патриарх России Кирилл встретился с детьми освобожденных территорий Украины и ЛНР

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В честь Дня Крещения Руси и дня Крестителя Руси святого Равноапостольного Великого князя Владимира – благотворительная организация МОО «Внуки» подарила детям Луганской Народной республики поездку в Москву и встречу с Патриархом Кириллом.

Кроме ребят из Луганска, с Владыкой смогли встретиться маленькие киевляне и подростки из освобождённых районов Харьковской области.

27 июля, ребята посадили на территории Донского монастыря 130 кустов роз в память о погибших в ДНР детях. В памятном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева и Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской.

Встреча с Патриархом Кириллом состоялась в Зале Церковных Соборов. Предстоятель Русской Православной Церкви поговорил с детьми и вручил им подарки.

- Война оставляет немыслимые душевные раны. Священная задача церкви — всегда быть сохранным убежищем для пострадавших, помогать всеми доступными способами, и делать все возможное, чтобы обеспечить духовное и моральное развитие для будущих поколений. – отметил Владыка Кирилл.

В беседе с Патриархом принимала участие общественный деятель, журналист, блогер, глава Международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп.

- Эти детки – травмированные и потерянные, они росли под прессингом киевской русофобской пропаганды, им прививали совсем другие ценности, считает известный общественный деятель. - Мы постарались организовать для них эту поездку, потому что это отличная возможность рассказать им про нашу общую историю, про Киевскую Русь, про все то, что нас объединяет. Во многом именно это и делает православие, как наша главная нравственная опора. В опорах – материальных и духовных – нуждаются все жители освобожденных территорий, и мы хотим помочь им настолько, насколько хватит наших сил и возможностей. Патриарх Кирилл – необыкновенно мудрый и светлый человек, и дело не только в его величайшем статусе. Общение с такими глубокими, добрыми и благоразумными людьми принесет неоценимую пользу для ребят с пока не окрепшими, юными душами – уверена Татьяна Ивановна.

Кроме встречи с Предстоятелем русской православной церкви ребята увидят центр Москвы, Александровский сад,

Красную площадь, Кремль, Храм Христа Спасителя, Исторической музей и музеи Московского Кремля. Также в программе - аттракционы, океанариум, игровые комнаты, мастерские и другие развлекательные мероприятия, Организаторы продумали поездку так, чтобы у ребят остались самые яркие впечатления от поездки в столицу России.