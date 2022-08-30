Дети из Харьковской области сшили флаг России для Харькова

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В День флага России, в белгородском Парке Победы у памятника героям-освободителям дети из освобожденных районов Харьковской области презентовали российский флаг, сшитый накануне своими руками.

Флаг символизирует неразрывность исторических судеб России и Украины. Один из смыслов триколора - это содружество Белой, Малой и Великой России.



«По просьбе детей мы передадим этот флаг администрации Харьковской области, чтобы потом водрузить его над освобожденным Харьковом», - пояснила глава МОО «ВНУКИ» Татьяна Поп идею акции.



Мероприятие проходит в рамках масштабного проекта «ВНУКОВ» «С чего начинается Родина». Общественники организовывают адаптационные поездки в Россию детей из освобождённых территорий ЛНДР и Украины. Цель проекта - не просто вывезти детей на отдых, но и показать Россию во всем ее многообразии, провести с ними просветительские, культурные и образовательно-воспитательные мероприятия.