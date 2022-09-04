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Иван Демченко принял участие во всекубанском уроке, посвященном 85-летию Краснодарского края

Депутат Госдумы Иван Демченко: преумножать свои таланты, стремиться к новым знаниям и верить в свою мечту — залог успеха для молодого человека!

 

Депутат Госдумы Иван Демченко принял участие во всекубанском уроке, посвященном 85-летию Краснодарского края.

Иван Иванович сел за парту вместе со старшеклассниками школы 4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана.

После завершения классного часа депутат Госдумы ответил на вопросы ребят и поделился своим жизненным опытом, рассказав о школьных , студенческих годах и семейных традициях казачьей семьи Демченко.

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Категория: Новости / В России

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