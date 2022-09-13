Татьяна Поп: “Геноцид русинов должен быть признан юридически!”

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“ВНУКИ” провели мероприятие в честь 103-й годовщины образования Республики Подкарпатская Русь.

На территории храма Николая Чудотворца на Берсеневке у Креста, возведенного в честь святых мучеников Подкарпатской Руси, прошел молебен мученикам. Мероприятие организовано движением «ВНУКИ» совместно с Институтом стран СНГ и приходом храма.

“Ровно 103 года назад, 10 сентября 1919 года была провозглашена Республика Подкарпатская Русь с собственными правительством, парламентом, политическими партиями, государственным русским языком. Прага была против этого, но русины все равно получили своё национальное правительство Андрея Бродия”, - пояснила глава “ВНУКОВ”, этническая русинка Татьяна Поп, выступив с докладом о Карпаторусской Республике и об этноциде русинов.

Вскоре Республика Подкарпатская Русь была уничтожена Гитлером руками униатских галицийских "Сичевых стрельцов".

“А 20 ноября 1938 года случилось самое страшное - был открыт концентрационный лагерь для русинов на горе Думен возле Рахова. Я прошу отца Кирилла совершить 20 ноября у этого Креста панихиду по погибшим русинам - жертвам галицийского и нацистского геноцида”, - сказала Татьяна Поп.

Общественница напомнила, что русинов ссылали и убивали не только в концентрационном лагере Думен. Были и другие лагеря смерти: Терезин и Талероф, их открыли 4 сентября 1914 года.

Украина продолжает их дело и устраивает этноцид русинов, отказывая им в самом праве на национальную идентичность.

“Геноцид русинов должен быть признан юридически – это такое же преступление против человечества, как Холокост или геноцид армян в Османской империи”, - сделала заявление глава “ВНУКОВ” Татьяна Поп.