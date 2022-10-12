День пенсионной грамотности прошел на Кубани

/В России/

Обособленное подразделение ОПФР в г.Новороссийске сообщает. 7 октября 2022 года на Кубани прошел День пенсионной грамотности.

Его цель – формирование у обучающейся молодежи: учеников выпускных классов средних школ (9-11 классы) и студентов ссузов и вузов, пенсионной культуры, повышение пенсионной, финансовой и социальной грамотности. Поэтому ежегодно представители Пенсионного фонда рассказывают молодежи о правилах формирования будущей пенсии, порядке формирования пенсионных прав и расчета пенсии, чтобы у каждого из них было понимание личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение и обращения за пенсией в более позднем возрасте.

В рамках Дня пенсионной грамотности в школах, ссузах и вузах Краснодарского края прошла презентация учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» (редакция 2022 года) и интерактивного обучающего онлайн-курса для учащихся. Эти инструменты дают молодым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, а такжечто и когда надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

На примерах с онлайн демонстрацией школьникам и студентам открыли возможности Личного кабинета гражданина на сайте ПФР и портала Госуслуг, мобильного приложения ПФР.

Вся кампания длится с октября по декабрь 2022 года. Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уже не первый год поддерживают инициативу ПФР: заключено специальное соглашение о содействии образовательной программы ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности.

7 октября 2022 года на Кубани в День пенсионной грамотности специалисты клиентских служб ПФР в городах и районах края провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов ссузов и вузов во всех муниципальных образованиях.

Впервые в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на лекции по пенсионной грамотности в краснодарском колледже права, экономики и управления принял участие начальник Центра компетенции информационной безопасности «Краснодар» Управления безопасности Южного ГУ Банка России Дмитрий Лапин с темой «Противодействие финансовому кибермошенничеству». Доклад лектора вызвал огромный интерес у студентов.

Напомним, что с 2011 года на уроках и лекциях пенсионной грамотности побывало более 100 тысяч учащихся Краснодарского края.