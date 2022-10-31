Депутат Госдумы Иван Демченко: жилищный вопрос решен для 20 жителей Крымского района

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Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил крымчан, получивших ключи от квартир.

Дети-сироты и дети, оставшиеся ся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир в х.Новоукраинском в новом многоквартирном доме.

По программе «Дети Кубани» в Крымском районе всего в этом году приобретено 35 квартир. Реализация этого проекта находится на личном контроле главы района Сергея Лесь.

- Действие долгосрочных программ в регионе - результат работы всех уровней власти. Для молодых семей сегодня особенно важно решать жилищный вопрос и государство им в этом содействует, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума