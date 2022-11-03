/В России/

Информационная безопасность органов власти России повышается

Соответствующие меры для этого принимает Правительство РФ.

Так, согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, все адреса электронных почт госведомств перенесут в национальную доменную зону .RU, .РФ, .SU, а также другие домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами.

 

- Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, такое решение начнет работать с 1 декабря этого года. Решение позволит повысить уровень безопасности и снизит риски утечки информации третьим лицам, в том числе и иностранным структурам.

Сейчас против России идет полноценная информационная война, потому вопросы безопасности должны решаться и обсуждаться на самом высоком уровне.

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Категория: Новости / В России

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