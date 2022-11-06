4 ноября - день народного единства

/В России/

Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко на встрече с избирателями поделился своим отношением к празднику - День народного единства.

"Сегодня вся страна объединена одной большой задачей - сохранить русский мир.

День народного единства – это повод задуматься о наших корнях и важности сплочения нации. Только вместе мы - сила!

Это день в календаре - не просто дата. Это символ движения российского народа к общему благополучию и верности своему Отечеству.

Уроки прошлого научили нас быть сплоченными, верить в силу родной земли и сохранять всё лучшее, что передано нам стойкими прадедами.

Новейшая история наполняется примерами мужества и героизма наших соотечественников. Мы продолжаем писать историю сильного и могущественного государства."