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4 ноября - день народного единства

Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко на встрече с избирателями поделился своим отношением к празднику - День народного единства.

"Сегодня вся страна объединена одной большой задачей - сохранить русский мир.
День народного единства – это повод задуматься о наших корнях и важности сплочения нации. Только вместе мы - сила!
Это день в календаре - не просто дата. Это символ движения российского народа к общему благополучию и верности своему Отечеству. 
Уроки прошлого научили нас быть сплоченными, верить в силу родной земли и сохранять всё лучшее, что передано нам стойкими прадедами. 
Новейшая история наполняется примерами мужества и героизма наших соотечественников. Мы продолжаем писать историю сильного и могущественного государства."
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Категория: Новости / В России

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