Кубанские могулисты начали подготовку к Кубку России

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У кубанских могулистов начались сборы в городе Чусовом Пермского края. Через месяц там стартует Кубок России, первый зимний старт в этом виде спорта.

Могул — спуск на горных лыжах по склону с буграми (могулами) с выполнением прыжков и трюков на трамплинах; одна из самых зрелищных дисциплин фристайла. На сайте БК «Пари» можно сделать ставки на состязания по зимним видам спорта, в том числе и на турниры по фристайлу, лыжным гонкам и сноуборду.

Своими ожиданиями от предстоящего Кубка России поделился один из лидеров команды Краснодарского края Алексей Лыжин, в марте ставший серебряным призёром чемпионата России: «В том году по итогам Кубка удалось наконец попасть в основной состав сборной России. В этом году планирую закрепиться там уже точно».

К новому сезону Лыжин начал готовиться ещё в мае и с тех пор был на сборах восемь раз. За это время он усовершенствовал технику, провёл большую работу над собой. Прыжки, вращения и сальто спортсмен тренирует под руководством пятикратного чемпиона мира по прыжкам на батуте Игоря Богачёва.

Могулистов ждёт очень насыщенный зимний сезон, в рамках которого состоятся семь этапов Кубка России. Один из них пройдёт в Сочи в конце января.