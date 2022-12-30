Депутат Госдумы Иван Демченко: спасение людей - работа сильных и смелых!

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На встрече с избирателями депутат Госдумы Иван Демченко поздравил с Днем спасателя земляков.

«Уважаемые земляки! Ваша работа - ежедневный риск. Вы круглосуточно находитесь в режиме ожидания сигнала о том, что кому-то нужна ваша помощь.

Выбрав для себя опасную и благородную профессию спасателя, вы взяли на себя большую ответственность за тех, кто в любую минуту может нуждаться в вашей защите.

Дорогие спасатели, сотрудники МЧС, благодарю вас за нелёгкий труд, за героизм, неравнодушие и умение быть рядом!

Особая признательность ветеранам службы, которые создали основу отечественной системы оказания экстренной помощи и предотвращения происшествий.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов в благородном деле и служении Отечеству!

Депутат Госдумы ФС РФ Иван Демченко»