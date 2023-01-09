Депутат Госдумы Иван Демченко: бюджет трех лет ориентирован на основные приоритеты страны...

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Депутат Госдумы Иван Демченко акцентировал внимание на особенностях бюджета ближайших трех лет. Основными направлениями станут: укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и содействие структурной трансформации экономики с акцентом на технологический суверенитет.

По-прежнему будут финансироваться нацпроекты - по 3 триллиона рублей в 2023 и 2024 годах.

Также проиндексируют пенсии. С 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8 процента, с 1 января 2024 года — на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента.

Иван Иванович напомнил, что Закон о федеральном бюджете 2023-2025 годов, а также законы о бюджете ФОМС и бюджете Фонда пенсионного и социального страхования вступают в силу 1 января.