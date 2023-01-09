/В России/

Воспользоваться льготной ипотекой можно до 1 июля 2024 года

Такое решение принято соответствующим постановлением Правительства РФ.

Теперь, согласно нему, в 2023 году ставка по льготной ипотеке составит восемь процентов.

Благодаря этому кредиту можно будет купить новое жилье, построить частный дом или же участок под возведение нового жилого объекта.

Как прокомментировал решение депутат Госдумы Иван Демченко, такие меры подтверждают важность наличия собственного жилья у россиян для государства. Для этого принимаются различные меры поддержки стимулирования и поддержки для приобретения и возведения нового жилья.

Парламентарий отметил, что в 2023 году работа в этом направлении будет продолжена.

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Категория: Новости / В России

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