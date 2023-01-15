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Депутат Госдумы Иван Демченко: сегодня отмечают свой праздник те, чья работа держать земляков в курсе событий

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко  вручено благодарственное письмо отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации МО Крымский район.

Как отметил Иван Иванович, оперативность, качество информационных материалов и стремление быть первыми - главные качества профессионалов этого коллектива. 

Помощник депутата Наталья Дуброва передала поздравления от Ивана Ивановича и пожелала продуктивного года начальнику отдела Алёне Безовчук и всему коллективу отдела. 

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Категория: Новости / В России

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