Депутат Госдумы Иван Демченко: о современных условиях рынка и особенностях ведения личного бюджета необходимо информировать молодежь

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По поручению депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ивана Демченко проводятся уроки финансовой грамотности для молодёжи.

В ходе региональной недели депутат проверил выполнение поручения в муниципалитетах округа.

Со студентами филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани в ходе урока говорилось об ответственном отношении к деньгам, формировании полезных финансовых привычек, которые пригодятся сейчас и во взрослой жизни, умных инвестициях, позволяющих добиваться успеха.

- Финансовая грамотность – необходимый навык для современного человека вне зависимости от возраста. Базовые знания помогут ребятам принимать разумные решения и избегать досадных ошибок, более экономно и рационально тратить деньги, и формировать сбережения. Радует, что некоторые из старшеклассников, уже рассматривают возможность в будущем открыть свое дело», - прокомментировал Иван Демченко.