«ПЯТЁРОЧКА» ВЫПЛАТИЛА БОЛЕЕ 40 МЛН РУБЛЕЙ ЛУЧШИМ ДИРЕКТОРАМ ТОРГОВОЙ СЕТИ

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Торговая сеть «Пятёрочка» выплатила более 40 млн рублей директорам магазинов, их командам и региональным руководителям, победившим в корпоративном рейтинге «Достижение».

В конкурсе самых эффективных сотрудников и коллективов участвовали 18,3 тыс. магазинов в более чем 3,3 тыс. населённых пунктах по всей России.

В рамках программы мотивации персонала магазинов и их руководителей в 2022 году в «Пятёрочке» был запущен рейтинг «Достижение». Цель конкурса – выявить и наградить людей и команды, которым удалось добиться по-настоящему высоких результатов. Участвовали все магазины торговой сети, которые работают более 6 месяцев – это 18,3 тыс. «Пятёрочек». Призовой фонд премии составил 40 375 000 рублей.

Лауреатов конкурса «Достижение» выбирали по самым лучшим показателям эффективности. Основными критериями для оценки стали продажи – РТО, доходность – EBITDA и EBITDAR, а также клиентская метрика – NPS, отсутствие обращений по темам «грубость» и «очереди». За выполнение или перевыполнение установленных целей, индивидуальных для каждого магазина, команда получала определённое количество баллов, которые суммировались и заносились в общий рейтинг. Чем больше баллов зарабатывал магазин, тем выше была его позиция в рейтинге.

По итогам 4 квартала по всей торговой сети «Пятёрочка» были определены лучшие 5 магазинов – в с. Самбек и с. Чёрный яр (Ростовская область), в с. Дзержинское (Красноярский край), с. Ташла (Республика Башкортостан) и в Краснодаре. Директора этих магазинов получили денежную премию в 250 тыс. рублей, размер командного приза также составил 250 тыс. рублей. Кроме того, в рейтинге были выбраны 5 лучших директоров кластеров, 3 директора дивизиона и 10 лучших магазинов в каждом макрорегионе. Все победители получили положенные индивидуальные и командные призы.

«Признание заслуг и достижений сотрудников «Пятёрочки» — наш приоритет в системе мотивации персонала. Благодаря запуску премии «Достижение» мы можем открыто определить лучших из лучших и вознаградить их за проделанную работу. Денежные призы, которые получили победители – это не просто заслуженная награда в дополнение к стандартной ежемесячной премии сотрудников, но и инвестиция компании в развитие качества команд магазинов и их руководителей. В 2023 году рейтинг не прекратит обновляться, поэтому у тех магазинов, которые чуть-чуть не дотянули до победы в этот раз есть все шансы вырваться в лидеры», - комментирует Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка».