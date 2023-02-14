Льготники могут обратиться за получением путевки в санатории в Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю

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Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю проводит работу по обеспечению граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением, а также бесплатного проезда к месту лечения и обратно. За 2022 год жителям Кубани льготной категории было выдано более 9 тысяч путевок.

К льготной категории относятся граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, которые имеют право на получение государственной социальной помощи (инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и другие).

Граждане льготной категории, сохранившие право на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, могут обратиться в Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю.

Для получения путевки гражданам необходимо представить следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги

справку для получения путевки по форме № 070/у

документ, удостоверяющий личность.

В случае если льготник самостоятельно приобретает путевку на санаторно-курортное лечение, компенсация расходов за нее не предоставляется.