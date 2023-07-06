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Депутат Госдумы Иван Демченко: работа в муниципалитете совместно с руководителями территорий помогает расставить акценты и выбрать приоритетные направления деятельности
Свой рабочий визит сегодня депутат Госдумы Иван Демченко проводит в городе-курорте Анапе.
Глава города-курорта Василий Швец ознакомил депутата с текущей работой и реализацией долгосрочных проектов территории.
Иван Демченко проведет совместно с председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко прием граждан и определит основные направления нормативной деятельности, касающиеся социально-экономического развития Анапы.