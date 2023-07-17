БК Бетсити (Betcity): регистрация с приветственным бонусом и обзор

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Букмекерская контора Бетсити функционирует с 2003 года. В 2009 году компания была лицензирована в РФ. Сегодня она осуществляет свою деятельность на основании лицензии №5 ФНС РФ от 30.06.2009.

Общее описание букмекерской конторы Бетсити

Betcity — букмекерская контора, которая входит в ТОП-5 букмекеров по посещаемости в России. Услуги она предоставляет в двух режимах:

Онлайн — официальный сайт Бетсити находится по адресу betcity ru;

Офлайн — в России работает более 150 ППС компании (Казань, Барнаул, Воронеж, Волгоград и другие города).

Основная деятельность букмекера — прием ставок. Заключать пари можно на спорт, киберспорт, политические события, медийные события и т.д. Доступно два формата ставок: прематч и лайв.

Контакты службы поддержки Бетсити: 8 (800) 100-74-75.

Дополнительные услуги БК Бетсити онлайн

Кроме приема ставок, БК Бетсити предлагает еще несколько полезных функций:

Статистика. На сайте бетсити ру есть отдельный раздел со статистикой. Здесь описаны характеристики завершенных событий, а также основные данные команд. Раздел помогает лучше обдумать свою ставку.

Выкуп ставки. Еще до завершения матча вы можете воспользоваться опцией Cash-out и получить досрочный расчет по своей ставке (по актуальному коэффициенту).

Видеотрансляции. Все топовые матчи сопровождаются онлайн-трансляцией. Для удобства можно отсортировать все события по наличию видеотрансляции. Для абсолютного большинства игр доступны графические трансляции.

В отличие от многих других российских букмекеров, Betcity предоставляет практически полноценную демо-версию сайта. Еще до регистрации на сервисе и авторизации можно просмотреть линию Бетсити, графические трансляции разыгрываемых матчей, раздел статистики и не только. Гостевой вход на Бетсити доступен всем пользователям. Чтобы выполнить его:

Перейдите во вкладку «Вход»; Выберите «Гостевой вход»; Пройдите проверку антикапчей.

После этого вам будут предоставлены логин и пароль для гостевого счета в Бетсити.

Условия БК для бетторов: бонусы Betcity, регистрация, верификация

Betcity является легальным БК. Поэтому пройти регистрацию на сайте могут только совершеннолетние пользователи. И только граждане РФ. Еще одно важное требование — наличие активного российского номера телефона. Он используется для подтверждения личности, а также для получения доступа к сайту Бетсити в дальнейшем.

Регистрация на Betcity

Чтобы зарегистрироваться на Бетсити, нужно пройти два этапа:

Заполнить поля регистрационной формы; Подтвердить номер телефона.

В форме укажите действующий номер телефона, дату рождения, а также будущий пароль для аккаунта.

Важно: Официальный сайт БК оформлен в светло-синих оттенках и расположен по адресу betcity ru. Сервисы с другим доменом (betcity.com, betsiti.ru) могут быть мошенническими. Зеркала Бетсити же постоянно меняются и размещаются на менее читаемых адресах.

На Бетсити регистрация занимает буквально минуту. Но сама она не предоставляет доступ к полноценному функционалу. Чтобы получить его, необходимо пройти верификацию от Betcity.

Как пройти идентификацию в Бетсити?

Если у вас уже есть аккаунт в ЦУПИС (например, ранее вы идентифицировали личность в другой БК с его помощью), то при регистрации в Бетсити используйте номер, привязанный к аккаунту в ЦУПИС. В таком случае обмен данными произойдет автоматически. Проходить верификацию в Бетсити дополнительно не придется.

Если аккаунта ЦУПИС нет, то пройти верификацию в Бетсити можно следующими способами:

ППС букмекера. Посетите ближайший клуб Betcity. Отделения БК расположены в более чем 30 городах РФ. Их адреса указаны на официальном сайте букмекера. В ППС предъявите оператору свой паспорт и сообщите ему номер счета (закрепляется после регистрации).

Личный кабинет. Загрузить паспортные данные для проверки личности можно через профиль Betcity. Авторизуйтесь на сайте, перейдите в раздел «Пройти идентификацию» и загрузите требуемые документы. Здесь же можно автоматически синхронизировать свои данные через Госуслуги.

Подтверждение личности может занимать какое-то время. Поэтому проходить ее рекомендуем сразу после регистрации. После проверки личности вам будет предоставлен полный доступ к услугам БК.

Приветственный бонус Бетсити

Для новых пользователей букмекер предлагает несколько приветственных подарков. Во-первых, можно получить до 100 000 рублей в виде фрибетов. Предоставляется такой бонус Бетсити при регистрации. Чтобы получить его, нужно:

Пройти регистрацию; Пройти идентификацию; Пополнить счет на сумму от 500 рублей.

Для отыгрыша фрибета Бетсити за регистрацию необходимо заключить ставки на события с коэффициентом от 1.8. Общая сумма ставок должна в 6 раз превышать предоставленный бонус.

Во-вторых же, все новые бетторы могут застраховать свою первую ставку. Для этого при регистрации используйте промокод Бетсити «SAVEBET». После его активации вы можете заключить пари на сумму до 2000 рублей. Если ставка окажется проигрышной — деньги вернутся на счет. Использовать страховку можно только 1 раз.

Линия Бетсити в Лайв и Прематч режиме

В Бетсити букмекерская линия представлена более чем 30-ю направлениями. Стандартный набор (футбол, хоккей, теннис) дополняют киберспорт, регби, бильярд, шахматы и много других «экзотических» дисциплин.

События в прематче представлены на главной странице. Для удобства все игры можно отфильтровать по времени начала, лиге, дисциплине. События в Лайве открываются через одноименный раздел.

Сама линия БК одна из лучших на рынке. На футбол, например, букмекер предлагает более 10-12 лиг для стран Испании, Германии. Теннис представлен всеми топовыми турнирами: UTR, ATP, ITF и т.д. Аналогичная ситуация с хоккеем. Ставить тут можно на игры KHL, AHL, NHL и т.д. Баскетбол представлен встречами Евролиги, НБА, Единой Лиги ВТБ.

Роспись и коэффициенты в БК Бетсити

Бетсити предлагает широкую и вариативную роспись. Так, в футболе можно ставить не только на форы и тоталы, но и на результаты всего игрового дня, лучшего бомбардира, количество угловых и другие маркеты. В остальных видах спорта также достаточно ставок на статистические показатели:

Теннис — матчболы, эйсы, двойные ошибки;

Хоккей — штрафное время, силовые приемы, видеопросмотры;

Баскетбол — сравнение четвертей, индивидуальные показатели игроков;

Киберспорт — игровые сценарии (первый барак, первая кровь), результаты по картам.

Коэффициенты на большинство событий в БК Бетсити средние. Также встречаются КФ выше среднего. Стандартная маржа букмекера в прематче на топовые события составляет 5.5-6.5%. На встречи второстепенной значимости она увеличивается до 6.5-7.5%. В лайве маржа увеличивается до 5-9%. При этом в сравнении с другими БК, Бетсити закладывает меньший процент на исходы в live-режиме. Поэтому делать ставки по ходу матча здесь выгоднее.

Ставки с мобильного телефона — WAP Бетсити

Для мобильных пользователей Бетсити предлагает два варианта заключения пари:

Мобильная версия сайта;

Мобильное приложение Бетсити.

Первая открывается автоматически при переходе по адресу betcity.ru через браузер смартфона. Программу же можно установить непосредственно на телефон. Скачать Бетсити на Андроид или Айфон можно через сайт букмекера, раздел «Приложения». Минимальное ПО для загрузки программы (на момент 2023 года):

iOS — 11.0;

Android — 7.0.

В отличие от мобильной версии Бетсити, полноценное приложение обеспечивает более быстрый доступ к линии. Также к его плюсам относится возможность авторизации по биометрии, push-уведомления и несколько тем на выбор.

Бонусы и фрибеты Бетсити

Кроме бонусов и промокодов при регистрации на Бетсити (описаны ранее), букмекер предоставляет спецпредложения и для активных бетторов. Так, в 2023 году можно принять участие в следующих программах:

«Летний кэшбэк». При пополнении счета через СБП на счет пользователя возвращается 1.5%.

«Программа лояльности». Чем больше ставок, тем больше ежемесячный кэшбэк от их общей суммы. Максимальный размер кэшбэка — 10%.

Также букмекер периодически выпускает специальные промокоды. Найти их можно на сторонних партнерских сайтах или в соцсетях официальных амбассадоров БК (такими являются Диана Авсарагова, Софья Тартакова, Лиана Джоджуа и др.).

Пополнение счета и вывод средств

Пополнить счет на сайте Бетсити можно одним из более чем 10 способов:

Способ Минимальная сумма, руб. Максимальная сумма, руб. Скорость Карты 100 595 000 моментально ЮMoney, QIWI 100 250 000 моментально ЦУПИС 100 595 000 моментально Сотовый оператор (ТЕЛЕ2, МТС и др.) 100 15 000 моментально Сбер Pay 100 550 000 моментально Связной 100 15 000 моментально

Комиссия взимается только при пополнении счета через сотовых операторов. Ее максимальное значение — 11.99%. Размер комиссии зависит от условий обслуживающего оператора.

Важно: Не забывайте, что дополнительно при выплате выигрыша более 15 000 руб. букмекер взимает налог — 13%. При меньших выигрышах вы должны оплачивать его самостоятельно.

Для вывода методов чуть меньше:

Способ Минимальная сумма, руб. Максимальная сумма, руб. Скорость Карты 1000 595 000 до 3 дней ЮMoney, QIWI 100 15 000 моментально ЦУПИС 100 550 000 моментально

Вывод средств в Бетсити возможен только на счет, с которого был внесен депозит. Поэтому изначально пополняйте счет таким образом, чтобы вы могли вывести средства аналогичным способом.

Плюсы и минусы по отзывам о Betcity

Оставляемые о Бетсити отзывы, преимущественно, положительные. Среди основных преимуществ букмекера пользователи выделяют следующие его особенности:

Хорошая линия;

Одни из лучших коэффициентов в лайв-линии на рынке;

Возможность досрочного выкупа пари;

Удобный сайт и приложение;

Выгодная бонусная программа;

Наличие видео- и графических трансляций.

Также к достоинствам бетторы причисляют функциональность продуктов БК. В 2019 году компания получила «Букмекерскую премию» за лучший клиентский сервис.

Среди самых жестких минусов отмечают:

Порезку максимумов;

Частые безосновательные отказы в ставках;

Отсутствие виртуального спорта.

Нередки в компании и случаи, когда коэффициенты оказываются «ошибочными», из-за чего такие пари рассчитываются по котировке 1.0 вместо рыночного коэффициента.

Как и у других легальных БК, у Бетсити достаточно как плюсов, так и минусов. Поэтому судить о букмекере только по отзывам достаточно сложно. Объективную оценку можно получить только одним способом — воспользовавшись услугами компаниями самостоятельно.