Исследование: в среднем россияне хотели бы прожить до 89 лет

/В России/

«Ингосстрах» и Финуниверситет провели совместное исследование, чтобы узнать, какую продолжительность жизни жители России считают оптимальной и как жители относятся к здоровому образу жизни.

Результаты показали, что в среднем россияне хотели бы прожить до 89 лет, а более четверти населения хотели бы жить более 100 лет. Это несколько меньше, чем в предшествующие периоды: весной 2021 года показатель составлял 89,7 лет, а в прошлом году — 91,5 года. Самые высокие пожелания по продолжительности жизни в 94–95 лет характерны для жителей Тольятти, Пензы, Уфы, Краснодара и Владивостока. Больше среднего хотели бы прожить также люди из возрастной группы 51-60 лет, женщины, а также россияне с уровнем дохода выше среднего.

При этом здорового образа жизни придерживается всего около трети населения. Приверженцами ЗОЖ назвали себя только 35% опрошенных. Больше всего сторонников рационального подхода к своему здоровью в Челябинске (55,9%), Тольятти (47,6%), Ижевске (46,2%), Волгограде (45,4%) и Оренбурге (45,1%). Больше всего здоровый образ жизни распространен среди студентов, женщин, а также среди обеспеченных россиян.

По мнению респондентов, определяющими факторами долголетия является отказ от вредных привычек, а также регулярная диспансеризация и посещение врачей. На третьем месте – занятия спортом и активный образ жизни.

Одновременно с этим более половины россиян (51,5%) не питаются фастфудом и следуют принципам здорового питания. Среди сторонников фастфуда прежде всего молодежь, студенты и лица с невысоким уровнем дохода.

14,7% россиян регулярно занимаются физкультурой и спортом. Чаще других это делают молодые люди, студенты, а также наиболее состоятельные россияне. Более всего физкультура и спорт популярны среди жителей Оренбурга, Томска, Новокузнецка, Барнаула и Нижнего Новгорода.

Также все больше становится россиян, обладающих полисом добровольного медицинского страхования (ДМС). Причем полисы ДМС, приобретенные за счет предприятия, есть у 9% россиян. Еще более 2% имеют страховки, купленные за собственный счет. Чаще всего застрахованы жители Санкт-Петербурга (16%), Кемерово (14%), Ярославля (12%), Москвы (12%) и Самары (12%). Полис ДМС имеется чаще всего у наиболее состоятельных российских граждан, а также тех, кто имеет послевузовское образование. Осознанно заботятся о его приобретении россияне в возрасте от 30 до 50 лет.