Социальный фонд России для новороссийцев!

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Клиентская служба в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует, что продолжает осуществлять ежемесячные компенсационные выплаты жителям региона, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами.

На сегодняшний день получателями данного вида пособия являются 146 634 человека.

Напоминаем, что выплату могут оформить граждане, осуществляющие уход за инвалидами I группы, престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врача либо достигли 80 лет, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Следует иметь в виду, что выплата положена только неработающим трудоспособным гражданам, которые не получают пенсию или пособие по безработице.

Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления того, кто будет ухаживать, и согласия гражданина, за которым будет осуществляться уход. Подать его можно онлайн в личном кабинете на сайте СФР либо на портале Госуслуг, а также лично в клиентской службе (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю.

Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами старше 18 лет составляет 1 200 рублей. При этом размер ежемесячной выплаты при уходе за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы составляет:

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей;

другим лицам — 1 200 рублей.

Выплачивается пособие пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Кроме того, напоминаем, что периоды ухода засчитываются в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год. Это позволяет ухаживающим формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. В случае трудоустройства, назначения пенсии или пособия по безработице, граждане, которые осуществляют уход, обязаны в течение пяти дней сообщить об этом территориальный орган СФР во избежание переплаты государственных средств.