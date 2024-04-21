Важное событие произошло для жителей микрорайона Восточный в Абинске – здесь первое домовладение подключили к общей сети газоснабжения

/В России/

Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко в соцсетях, это событие стало действительно долгожданным для абинчан, длительное время ожидавших появление голубого топлива в своих домах. Всего здесь построено 4,6 км газопроводов высокого и низкого давления, а заявки на подключение к сетям подали 145 собственников домовладений.

В настоящий момент газ доведен до границ 16 земельных участков, впереди – дальнейшее расширение сети в этом перспективном для муниципалитета микрорайоне.

За последнее время от жителей района принято 1330 заявок, заключено 1287 договоров, газ доведен до границ 926 домовладений, из них 609 подключено к сетевому газоснабжению – такие цифры были озвучены руководством "Газпром межрегионгаз Краснодар" на торжественном запуске новой сети.