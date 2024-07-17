 "Россияне не могут это игнорировать". Глава ВЦИОМ о новом опросе

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О новом опросе рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Россияне проявляют большой интерес к информации о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, через несколько дней Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликует данные опроса по этой теме, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Если говорить об общественно-политической повестке, то интерес летом обычно к ней снижается. Понятно, что есть события, которые невозможно игнорировать, не замечать. Из последнего – это, конечно, покушение на Трампа. Нашим соотечественникам американские выборы не очень интересны в последнее время, это связано с тем, что вера в то, что любой из кандидатов изменит радикально курс и остановит медленное и неуклонное сползание к большой войне, эта вера очень низкая. Но интерес к покушению, конечно, не может не быть большим. Мы сейчас запустили опрос. Посмотрим, что люди об этом думают. Через несколько дней обязательно расскажем", – сказал Валерий Федоров в эфире радио Sputnik.

Источник: радио Sputnik