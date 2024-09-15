Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко принял участие в торжественном открытии новой начальной школы 4 в городе Абинске

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Иван Иванович совместно с заместителем губернатора Кубани Александром Нестеренко и главой Абинского района Ильей Биушкиным поздравил ребят с Днем знаний. В этом году праздник двойной - новое здание открыло свои двери для более 500 учеников начальных классов.

В здании 24 класса, спортивный и актовый залы, студия для хореографии, библиотека, медиацентр, пищеблок, столовая, медицинский блок.

- Учеба для детей должна быть в радость. Создавать для этого комфортные условия - задача для нас, взрослых. Мы работаем над тем, чтобы учебный процесс был налажен и помещения, в которых ученики получают знания были, были удобными, - отметил депутат.