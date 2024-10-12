Благодарность с передовой, захоронение бойцов, спортивные соревнования. Главные события недели

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Депутат Государственной Думы Иван Демченко традиционно предложил читателям телеграм-канала – жителям избирательного округа – поделиться впечатлениями и мнением о главных событиях минувшей недели, а также перечислил важные и яркие мероприятия минувших семи дней.

К 100-летию со дня создания Абинского района и Дню города Абинска открыт новый автомобильный мост через реку Абин. Этого события ждали тысячи горожан – теперь из одной части города в другую попасть намного легче, в час-пик разгрузится поток машин на улицах Советов и Мира. Строительство моста – непростая задача, требующая инженерных решений и существенного финансирования. Власти муниципалитета при поддержке руководства региона справились с ней. А подрядчики завершили работы с опережением графика на два месяца, отметил депутат Госдумы Иван Демченко.

На минувших выходных в спорткомплексе "Виктория" в Анапе прошли сельские спортивные игры по волейболу. Спортсмены сельских округов показали мастерство, командный дух и волю к победе. Первое место заняла волейбольная команда Приморского округа, серебряным призером стали спортсмены из Первомайского, а третье место у Гостагаевского округа. Следующие сельские спортивные игры Анапы пройдут по армрестлингу.

Зональный этап XXV краевых соревнований по легкоатлетическому кроссу среди допризывной молодежи стартовал на Сопке Героев в Крымском районе. Организаторы начали их с патриотической акции возложения цветов к мемориалу, отдав дань памяти освободителям Родины от немецко-фашистских захватчиков.

"Спортивное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения должно проводиться комплексно – равнение на подвиг героев вдохновляет юных спортсменов на преодоление себя, учит любви к России и достижению новых побед", - подчеркнул парламентарий.

Еще одно важное патриотическое мероприятие прошло в поселке Стрелка Темрюкского района – в день освобождения поселка прошло захоронение обнаруженных поисковиками советских воинов, погибших в 1943 году. Останки 24 красноармейцев и краснофлотцев обнаружены отрядом "Тамань" на территории Курчанского, Новотаманского и Краснострельского сельских поселениях. К сожалению, не удалось обнаружить личных вещей и информации в фронтовых сводках, которые помогли бы идентифицировать погибших, выяснить их времена. Но в памяти жителей Стрелки эти безымянные герои останутся навсегда, уверен депутат Госдумы.

"Чтить память героев прошлого — это еще и заботиться о тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает суверенитет России. Волонтеры Анастасиевского сельского поселения Славянского района продолжают готовить закрутки для участников специальной военной операции. Их благородная инициатива не оставляет равнодушными местных жителей", - заявил политик.

Так, фермер Вячеслав Няга предложил собрать для военнослужащих овощи для приготовления томата и баклажановой икры. Параллельно волонтеры сушат овощи для супов и борщей, которые в качестве сухпайков передадут на фронт для легкого и удобного приготовления первых блюд. Работа славянских волонтеров вызывает живой отклик у наших бойцов. В ответных видеообращениях они благодарят их за продукты, маскировочные сетки и другая необходимая на передовой продукция.