ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ВЫПИСКЕ ЕГРН

/В России/

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения как об объектах недвижимости, так и о владельцах имущества.

Бывают случаи, когда собственники, получая выписку из ЕГРН, замечают несоответствие данных, находящихся в ней.

Техническая ошибка представляет собой описку, опечатку, допущенную в процессе осуществления государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав.

Несовпадение данных может привести к различным негативным последствиям для обладателя объектов недвижимости – от неверно начисленных налогов до невозможности осуществления сделок и судебных споров.

При обнаружении ошибки собственник может обратиться с заявлением о внесении корректных данных в любой офис МФЦ Кубани.