В России чаще всего подделывают водку, спортивную обувь и косметику

/В России/

Подделывать товары в России в этом году стали чаще. По незаконному обороту лидирует крепкое спиртное - водка и ликеры, занимая 40 процентов в торговле алкоголем. На втором месте - изделия легкой промышленности, включая спортивную одежду и обувь (35 процента от оборота). На третьем - парфюмерия и косметика (20 процентов).

Об этом говорится в новом исследовании НИУ "Высшая школа экономики".

Основные каналы продаж подделок - небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли, отметил руководитель доклада, первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев. При этом поддельная продукция активно перемещается в интернет, в том числе в рамках трансграничной торговли.

Еще один новый тренд - ценовой обман. Если раньше бдительные потребители вычисляли подделки, ориентируясь на очевидную разницу в цене между легальной и нелегальной продукцией, то сейчас такие товары сравнялись в ценах или же реализуются с незаметной разницей в десять процентов. А по некоторым товарам незаконная продукция может быть даже дороже.

В целом, контрафакт в семи наиболее уязвимых секторах розничной торговли занимает сегодня 15 процентов оборота. Сюда входит торговля продовольствием (10 процентов). Чаще всего подделывают молочные, рыбные продукты и полусладкие игристые вина. Товары личной гигиены (5 процентов), чистящие и моющие средства (5 процентов), табачные изделия (4 процента).

Счет при торговле нелегальными товарами идет на триллионы рублей. В общем обороте розничной торговли в России это составляет 9 процентов или 2,5 триллиона рублей.

Известные бренды чаще всего подделывают на рынке одежды, парфюмерии и косметики, бытовой химии (10-20 процентов), реже (в пределах 3-5 процентов) - продовольственных товаров, сигарет, средств по уходу за кожей и волосами.

"Стимулирует рост нелегальной торговли снижение реальных доходов потребителей. При этом незаконная продукция вытесняется в регионы и поселения с меньшей требовательностью покупателей и контролем правоохранительных органов", - говорит Радуев.

Негативно влияет и отсутствие одинаковой акцизной политики между странами ЕАЭС - она ведет к незаконному перетоку продукции. Эта острая тема несколько лет находится в стадии обсуждения, отмечают в Минфине.

К слову, ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в два раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10 процентов, по пиву - на 70 процентов. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70 процентов ниже.

Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70 процентов, в Кыргызстане - в 2,3 раза, в Беларуси - в 3,3 раза.

Исполнительный директор содружества "РусБренд", член общественного совета Федеральной таможенной службы Алексей Поповичев считает, что для противодействия контрафакту необходимо взаимодействие государственных органов и добросовестного бизнеса, причем, как в России, так и во всем Евразийском союзе.

Среди проблем, которые известны и не находят решений,- неэффективный контроль правоохранительных органов, отсутствие единых и понятных правил конфискации и уничтожения контрафактной продукции и оборудования для незаконного производства, констатируют авторы исследования.

Источник: rg.ru