В Иркутске число погибших от отравления «Боярышником» достигло 71

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По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб 71 человек, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

По ее словам, в медучреждениях погибли 40 человек, 31 скончался по месту жительства. Всего от отравления пострадали 117 человек. В больницах остаются 36 человек. Пять человек выписаны, еще пять самостоятельно покинули лечебные учреждения. Ранее сообщалось о гибели 64 человек.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Также в Иркутске был зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой: родственники погибшей дома женщины заявили, что она употребляла водку марки "Белая береза".

В рамках расследования дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, а во вторник - в Иркутской области.

Источник: interfax.ru