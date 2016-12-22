На выставке в Москве украли стенд дагестанских украшений стоимостью 500 тыс. рублей

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Как удалось узнать от источника в правоохранительных органах, кража произошла на выставке "Ладья" со стенда "Промыслы Дагестана".

Полицейскими установлено, что 27-летний разнорабочий Антон М. украл со стенда дипломат с украшениями, когда продавец был занят работой с клиентами. Однако спустя день, отследив мошенника по камерам наблюдения, полиция задержала воришку и доставила его в отдел.

При этом украшения вернуть пока не удалось. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

Источник: life.ru