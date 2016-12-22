Суд отправил в колонию воспитательницу за репост видео с ребенком. Прокуратура просила не лишать ее свободы

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Курганский областной суд постановил отправить воспитательницу детсада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на пять месяцев за распространение детской порнографии. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков.

Таким образом апелляционная инстанция сократила назначенный Катайским судом срок на один месяц. При этом сторона обвинения просила заменить приговор на исправительные работы, а защита — оправдать Чудновец.

В ноябре 2016 года Чудновец приговорили к полугоду в колонии за распространение детской порнографии. Поводом стал репост видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком. Сама Чудновец не имела никакого отношения к ролику, она просто разместила его в группе «ВКонтакте».

На видео было показано, как воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. После публикации ролика воспитателя и вожатого лагеря приговорили соответственно к трем и шести годам лишения свободы.

Ранее прокуратура просила смягчить наказание Чудновец, у которой трехлетний сын. Приговор воспитательнице также возмутил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

Источник: meduza.io