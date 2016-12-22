Курс валют
61.11
63.61
/В России/

Центробанк выпустит памятную монету ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи

Монета достоинством в три рубля выйдет в 2017 году.

Помимо этого символичного сувенира ко Всемирному фестивалю молодежи появится две юбилейные марки. Выпуском государственных знаков почтовой оплаты займется Федеральное агентство связи, сообщает ТАСС.

XIX Фестиваль состоится на курорте в октябре 2017 года. Его участниками станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Источник: Пресс-служба администрации города Сочи

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 82 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Новогодний праздник состоялся у детей из приюта Каневского района

В Краснодаре представили проект метро для города и пригородов НАЗЕМКА

ISU отобрал у России финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту

В Краснодаре иномарка наехала на двух людей на остановке

Минздрав РФ разработал порядок оказания медпомощи на ЧМ-2018