Центробанк выпустит памятную монету ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи

/В России/

Монета достоинством в три рубля выйдет в 2017 году.

Помимо этого символичного сувенира ко Всемирному фестивалю молодежи появится две юбилейные марки. Выпуском государственных знаков почтовой оплаты займется Федеральное агентство связи, сообщает ТАСС.

XIX Фестиваль состоится на курорте в октябре 2017 года. Его участниками станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Источник: Пресс-служба администрации города Сочи