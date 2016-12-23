Поднять пенсионный возраст, чтобы увеличить ВВП

/В России/

О роли человеческого капитала в развитии экономики.

Уходящий год был насыщен событиями в социальной сфере. Например, правительство заменило вторую индексацию пенсий на единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Кроме того, власти приняли решение повысить пенсионный возраст. Правда, пока только для чиновников. Но разговоры о том, чтобы поднять планку выхода на пенсию для остальных россиян, продолжаются. Сделать это планируется поэтапно. Эксперты считают, что такая мера станет еще одним способом улучшить человеческий капитал в России.

Пенсионная реформа хоть и косвенно, однако влияет на человеческий капитал. В частности, когда речь идет о повышении возраста выхода работников на заслуженный отдых. Этот фактор серьезно изменит структуру трудоспособного населения. Большое количество людей предпенсионного возраста будет продолжать трудиться на своих рабочих местах. Производственные отрасли получат несколько лет в виде бонуса для подготовки новых специалистов. Повышение пенсионного возраста станет спасением для ряда отраслей, с одной стороны, а с другой — позволит гражданам, которые хотят сменить профессию, пройти переподготовку и продолжить работать уже по новой специальности.

Такая переподготовка — это и есть инвестиции в человеческий капитал, создание новых квалифицированных кадров на основе уже имеющихся трудовых ресурсов. Надо учитывать, что для старшего поколения осознание необходимости своего присутствия на рабочем месте является важным жизненным стимулом, который, по расчетам специалистов, позволит понизить смертность среди младших пенсионеров более чем вдвое. Кроме того, удержать старшее поколение на работе поможет постоянное обучение новым методикам и технологиям, непосредственно помогающим при выполнении обязанностей.

Не стоит забывать, что наличие старших коллег помогает закреплению молодых специалистов с точки зрения передачи опыта. Навыки обработки на определенном станке или машине могут и не понадобиться, а вот организация труда, особенности изучения новых видов приборов и инструментов уже на практике молодежи нужны как воздух. На первый план выйдут консультации и поддержка старших товарищей, обладающих необходимым опытом и знаниями. Поэтому людям старшего возраста, которым не удается найти новую работу, необходимо предлагать переобучение через любые доступные средства коммуникации с помощью государства и работодателей (не только через биржи труда и социальные службы). Такой комплексный подход поможет вовлечь старшее поколение в экономику России наиболее эффективно, а также даст им возможность проявить себя.

Кроме того, еще одним способом нарастить человеческий капитал является постепенное увеличение минимального непрерывного стажа до 15 лет. В этом году он составляет 7 лет. У граждан есть два пути развития, которыми можно пользоваться как вместе, так и порознь: заниматься самосовершенствованием, записаться на курсы и проходить переобучение для поиска новой работы либо открывать собственное дело самому. В первом случае государство перепрофилирует всю сеть учебных учреждений под дополнительные возможности для всех возрастов. А во втором — сеть вузов, особенно экономических и производственных, должна совместно с государством создавать условия для своих выпускников по созданию стартапов и по их развитию.

Источник: mk.ru