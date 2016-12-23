В России создадут фильтр для поиска скрытой пропаганды суицида

/В России/

Роскомнадзор совместно с экспертами, интернет-компаниями намерены создать фильтр, специальную программу, которая поможет искать скрытую пропаганду суицида. Сейчас в Сети есть странички, ресурсы, которые "маскируются" и с помощью метафорических хештегов и особого сленга рассказывают о суициде. Выявлять такие группы мешает обычными способами "замусоренность" смыслового поля (выражения типа "убей себя об стену", "выпей яду", ставшие "общим местом" несерьезной интернет-коммуникации), констатировали в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре глава службы Александр Жаров провел заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах, где как раз и решили разработать научную методику для быстрого и эффективного мониторинга материалах о самоубийствах, в том числе программным методом.

В последнее время сообщества, пропагандирующие суицид, создаются в соцсетях. Более 14 тысяч материалов о самоубийствах были внесены в единый реестр запрещенной информации. Из них почти 6 тысяч, то есть 43 процента - странички в российских соцсетях. Находят суицидальные материалы на видеохостинге YouTube (317 записей в реестре в 2016 году против 23 годом ранее) и в Instagram (2015 - 20 записей; 2016 - 233 записи). Их по просьбе Роскомндазора удаляет администрация ресурсов.

Источник: rg.ru