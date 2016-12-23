По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали только продавцов

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В рамках расследования дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны только продавцы, а не производители поддельного спиртного, как сообщалось ранее.

Об этом рассказал представитель Ленинского районного суда Иркутска, где избирается мера пресечения фигурантам дела.

«Среди задержанных — владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы — в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», — сказал он.

Представитель суда также сообщил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, попросившие, чтобы на заседаниях присутствовали переводчики.

Всего по делу о массовом отравлении задержаны 13 человек, несколько фигурантов уже отправлены под домашний арест, остальным суд изберет меру пресечения в ближайшее время.

В Иркутске и Иркутской области продолжаются рейды по торговым точкам, в ходе которых изымается контрафактный алкоголь. Так, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, в одном из магазинов города 22 декабря были изъяты 10 тысяч флаконов косметического средства «Боярышник».

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Иркутске в середине декабря. По состоянию на 23 декабря, от отравления погибли 74 человека. Большинство отравившихся, по данным правоохранительных органов, употребляли концентрат для ванн «Боярышник», содержащий вместо этилового спирта, указанного на этикетке, метиловый.

В связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Источник: meduza.io